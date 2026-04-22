Parigi: andamento rialzista per Danone
(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del produttore di alimenti e bevande, con una variazione percentuale del 2,71%.
Comparando l'andamento del titolo con il CAC40, su base settimanale, si nota che Danone mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +1,01%, rispetto a -1,23% dell'indice di Parigi).
Lo scenario tecnico di Danone mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 67,51 Euro con area di resistenza individuata a quota 68,59. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 66,81.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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