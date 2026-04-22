Parigi: andamento rialzista per Danone

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del produttore di alimenti e bevande , con una variazione percentuale del 2,71%.



Comparando l'andamento del titolo con il CAC40 , su base settimanale, si nota che Danone mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +1,01%, rispetto a -1,23% dell' indice di Parigi ).





Lo scenario tecnico di Danone mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 67,51 Euro con area di resistenza individuata a quota 68,59. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 66,81.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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