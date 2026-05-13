Piazza Affari: giornata depressa per Ferragamo

(Teleborsa) - Pressione sulla maison del lusso , che tratta con una perdita del 2,64%.



Il trend di Salvatore Ferragamo mostra un andamento in sintonia con quello del FTSE Italia Mid Cap . Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all'indice di riferimento.





Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista della casa di moda italiana . Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 7,9 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 7,63. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 7,525.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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