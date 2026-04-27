Piazza Affari: brillante l'andamento di Alerion Clean Power

(Teleborsa) - Scambia in profit la società che opera nel settore della produzione e vendita di energia elettrica da fonti rinnovabili , che lievita del 2,64%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Alerion Clean Power più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Le implicazioni di breve periodo di Alerion Clean Power sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 25,45 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 25. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 25,9.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```