Auto, nel primo trimestre crescono le immatricolazioni Ue (+4%): elettriche pure al 19,4%

I dati ACEA.

(Teleborsa) - Balzo in avanti del mercato dell'auto europeo a marzo. In base agli ultimi dati pubblicati dall'ACEA, l'associazione europea dei costruttori d'auto, si è registrato un aumento del 12,5% a 1.158.316 unità. Il dato porta il bilancio primo trimestre a +4% rispetto ai primi tre mesi del 2023.



Includendo anche l'EFTA (Associazione di libero scambio che comprende Svizzera, Islanda e Norvegia) ed il Regno Unito, le vendite segnano un aumento dell'11,1% ed un +4,1% nei primi tre mesi.



Il mercato dell'auto in Italia nel mese ha fatto segnare un aumento del 7,6% (+9,2% nel trimestre), mentre la Spagna ha registrato un più forte incremento del 11,7% (+7,6% nel trimestre), la Francia un +12,9% (-2,1% nel trimestre) e la Germania un +16% (+5,2% nel trimestre).



Per quanto concerne i singoli gruppi, nel primo trimestre Stellantis ha registrato una solida crescita delle vendite (+8,5%) nell'Unione Europea, con una quota di mercato in crescita al 17,3%. Il Gruppo Volkswagen , comprese Audi e Porsche, mostra una performance positiva (+2,5%) ma vede scendere la sua quota al 26,4%. Fra gli altri gruppi più popolari in Europa, la Renault registra una calo delle vendite dell'8,4%, con una quota in calo al 10,1%. Fra le auto più alte di gamma, la tedesca Mercedes fa segnare un +4%, con quota di mercato stabile al 4,8%, mentre BMW (compresa la Mini) registra un +5,2% in termini di vendite con quota di mercato in crescita al 6,7%.



Nel primo trimestre 2026 le auto elettriche a batteria hanno raggiunto il 19,4% del mercato UE con 546.937 unità immatricolate. Crescita robusta in Italia (+65,7%), Francia (+50,4%) e Germania (+41,3%), calo in Belgio (-2,3%). Gli ibridi plug-in segnano +9,5% di quota (da 7,6%), trainati da Italia (+110%) e Spagna (+74%). Le ibride tradizionali dominano al 38,6% del mercato. Sul fronte opposto, le auto a benzina crollano del 18,2% a una quota del 22,6%, con la Francia in caduta del 40%. Il diesel continua a scendere (-15,7%) e vale il 7,7% del mercato.



(Foto: @pixel7propix on Unsplash)

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