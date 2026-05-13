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Prezzi produzione USA (YoY) in aprile

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Prezzi produzione USA (YoY) in aprile
USA, Prezzi produzione in aprile su base annuale (YoY) +6%, in aumento rispetto al precedente +4,3% (la previsione era +4,9%).
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