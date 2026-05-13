Snam conferma guidance dopo primo trimestre in crescita escludendo effetto one-off

(Teleborsa) - Snam , società di infrastrutture energetiche quotata su Euronext Milan, ha comunicato che i ricavi totali del primo trimestre 2026 si sono attestati a 999 milioni di euro, in aumento di 29 milioni di euro (+3,0%) rispetto al primo trimestre 2025 (+8,8% escludendo l'effetto one-off legato al deflatore rilevato nel primo trimestre 2025), grazie principalmente alla crescita dei ricavi regolati del business Infrastrutture Gas (+25 milioni di euro; +2,9%).



L'EBITDA si è attestato a 775 milioni di euro, in aumento dell'1,8% rispetto al primo trimestre 2025 (+9,3% escludendo l'effetto one-off legato al deflatore rilevato nel primo trimestre 2025). L'incremento riflette il contributo positivo dei business Infrastrutture Gas (+7 milioni di euro) e Market Solutions (+7 milioni di euro). L'utile operativo si è attestato a 482 milioni di euro, in aumento del 7,1% escludendo l'effetto one-off legato al deflatore rilevato nel primo trimestre 2025 e in diminuzione di 20 milioni di euro (-4%) rispetto al corrispondente valore del 2025. Gli oneri finanziari netti si sono attestati a 88 milioni di euro, in aumento di 17 milioni di euro (+23,9%). L'utile netto adjusted ammonta a 375 milioni di euro, in aumento del'1,6% escludendo l'effetto one-off legato al deflatore rilevato nel primo trimestre 2025, in riduzione di 31 milioni di euro (-7,6%), rispetto all'utile netto adjusted del primo trimestre 2025.



Nel primo trimestre 2026, gli investimenti totali sono risultati pari a 991 milioni di euro (361 milioni di euro un anno fa) per i maggiori investimenti nei business delle Infrastrutture Gas, con riferimento in particolare alla rigassificazione e al trasporto gas, e del business del biometano. L'indebitamento finanziario netto, comprensivo del pagamento agli azionisti dell'acconto sul dividendo 2025 (404 milioni di euro), degli effetti del rifinanziamento del bond convertibile in azioni Italgas (432 milioni di euro), dei debiti finanziari rinvenienti dal consolidamento di OLT (377 milioni di euro), oltre che delle altre variazioni non monetarie (65 milioni di euro), ha registrato un aumento di 992 milioni di euro rispetto al 31 dicembre 2025, attestandosi a 18.501 milioni di euro.



"In un contesto globale altamente volatile, abbiamo registrato un ottimo avvio del 2026, pienamente in linea con la guidance annuale, grazie a solidi risultati operativi, una gestione finanziaria disciplinata e un quadro regolatorio altamente visibile - ha commentato l'AD Agostino Scornajenchi - Abbiamo continuato a dare attuazione al nostro piano di investimenti per rafforzare la sicurezza energetica dell'Italia e promuovere l'integrazione energetica, mirando a garantire almeno il 90% dell'obiettivo di riempimento degli stoccaggi tramite le ultime aste e continuando a investire per diversificare le fonti di approvvigionamento di gas",



Snam conferma gli obiettivi finanziari per il 2026: investimenti pari a 2,8 miliardi di euro di cui: 2,6 miliardi di euro in infrastruttura gas, CCS e H2 e 0,2 miliardi di euro nei business delle Market Solutions; RAB tariffaria pari a 28,8 miliardi di euro, incluso il consolidamento di OLT; EBITDA adjusted pari a circa 3,1 miliardi di euro; utile netto adjusted superiore a 1,45 miliardi di euro; indebitamento netto pari a circa 19 miliardi di euro.

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