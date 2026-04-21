Northrop Grumman, conferma la guidance 2026 dopo primo trimestre in crescita

(Teleborsa) - Northrop Grumman , società conglomerata statunitense nel campo aerospaziale e della difesa, ha annunciato che le vendite del primo trimestre 2026 sono aumentate del 4%, raggiungendo i 9,9 miliardi di dollari, rispetto ai 9,5 miliardi di dollari del primo trimestre 2025. Le vendite del primo trimestre riflettono la continua e forte domanda per le nostre capacità globali. L'utile netto è stato pari a 875 milioni di dollari, ovvero 6,14 dollari per azione diluita, rispetto ai 481 milioni di dollari, pari a 3,32 dollari per azione diluita, del primo trimestre 2025.



Glu analisti si attendevano ricavi per 9,75 miliardi e un EPS diluted di 6,03 dollari.



La solida performance del contractor della difesa è stata trainata da un aumento delle vendite del 17% a 3,3 miliardi nel segmento Aeronautics Systems, che ha beneficiato di un accordo con l’U.S. Air Force per espandere la capacità produttiva del B-21 e accelerare la capacità operativa iniziale del programma Sentinel.



"Northrop Grumman ha registrato solidi risultati nel primo trimestre, con un continuo e robusto volume di ordini, una crescita organica delle vendite a una cifra media e una solida performance operativa, a conferma della nostra capacità di operare nell'attuale contesto di domanda globale senza precedenti", ha dichiarato Kathy Warden, presidente e amministratore delegato. "Grazie al nostro portafoglio diversificato, alla solida capacità produttiva e alle comprovate performance, stiamo fornendo tecnologie innovative con rapidità e su larga scala per soddisfare le esigenze dei nostri clienti."



Northrop Grumman ha confermato le previsioni per l’intero anno 2026, proiettando vendite tra 43,5 e 44,0 miliardi di dollari, reddito operativo di segmento tra 4,85 e 5,0 miliardi, EPS rettificato MTM da 27,40 a 27,90 dollari e flusso di cassa libero da 3,1 a 3,5 miliardi.

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