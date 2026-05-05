Eaton, ricavi nel primo trimestre a 7,5 miliardi (+17%): guidance annuale alzata

(Teleborsa) - Eaton Corporation , gruppo specializzato nel power management intelligente, ha chiuso il primo trimestre 2026 con risultati record su tutti i principali indicatori, alzando contestualmente la guidance sulla crescita organica per l'intero anno al 10% (dal precedente 8% come punto medio).



I ricavi si sono attestati a 7,5 miliardi di dollari (+17%), con la crescita organica al 10% (al di sopra del range di guidance del 5-7%) completata da un contributo del 4% dalle acquisizioni e del 3% dal cambio valutario. I margini di segmento si sono attestati al 22,7%, sopra il range di guidance ma in calo di 120 bps rispetto al primo trimestre 2025. L'EPS adjusted è stato di 2,81 dollari, anch'esso un record trimestrale. Il free cash flow è salito a 314 milioni (+245% anno su anno).



Il driver principale della crescita è il segmento Electrical Americas, con ordini in accelerazione del 42% su base rolling a 12 mesi, trainati dal momentum dei data center. L'Electrical Global segna una crescita degli ordini del 13%, mentre l'Aerospace registra una forte crescita del backlog (+28%). Il backlog totale del settore elettrico è cresciuto del 48% anno su anno.



Il CEO Paulo Ruiz ha commentato: "La forte domanda nei nostri mercati ha guidato una solida performance nel primo trimestre, evidenziata dalla forza degli ordini, dalla crescita del backlog e dalla disciplina operativa del nostro team. Abbiamo intrapreso azioni coraggiose per modellare il portafoglio e posizionarci per raggiungere o superare i nostri obiettivi 2030." Ruiz ha anche confermato che la divisione Mobility è "in linea con lo spin-off pianificato per il Q1 2027" come società indipendente quotata.



Per il 2026 la guidance prevede crescita organica del 9-11%, margini di segmento al 24,1-24,5% e EPS adjusted tra 13,05 e 13,50 dollari (+10% rispetto al 2025).

Condividi

```