UPS conferma guidance 2026 nonostante primo trimestre in calo

(Teleborsa) - UPS , colosso statunitense delle consegne, ha registrato un fatturato consolidato di 21,2 miliardi di dollari per il primo trimestre del 2026 (-1,6% rispetto allo steso periodo dell'anno precedente). L'utile operativo consolidato è stato di 1,27 miliardi di dollari; l'utile operativo rettificato è stato di 1,32 miliardi di dollari. L'utile per azione è stato di 1,02 dollari per il trimestre, mentre l'utile per azione rettificato è stato di 1,07 dollari (rispetto a 1,49 dollari per azione dell'anno precedente).



Per il primo trimestre del 2026, i risultati includono oneri di trasformazione al netto delle imposte pari a 42 milioni di dollari, ovvero 0,05 dollari per azione.



"Il primo trimestre del 2026 ha rappresentato un periodo di transizione cruciale per UPS, durante il quale abbiamo dovuto implementare in modo impeccabile diverse importanti azioni strategiche e ci siamo riusciti - ha dichiarato la CEO Carol Tomé - Ora che questo periodo è alle spalle, prevediamo di tornare a una crescita del fatturato consolidato e dell'utile operativo, nonché a un'espansione del margine operativo rettificato, nel secondo trimestre di quest'anno".



Per l'intero anno 2026, la società conferma i propri obiettivi di fatturato pari a circa 89,7 miliardi di dollari e di margine operativo rettificato pari a circa il 9,6%. La società conferma inoltre le spese in conto capitale previste per circa 3 miliardi di dollari e la distribuzione di dividendi per circa 5,4 miliardi di dollari, previa approvazione del CdA.



(Foto: © UPS)

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