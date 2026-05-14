3i Group crolla a Londra dopo i conti

Dividendo totale di 84,5 pence per azione

(Teleborsa) - Mattinata nera a Londra per 3i Group , che al momento crolla di oltre il 12%, dopo che il suo rivenditore discount Action ha registrato una deludente crescita delle vendite a parità di perimetro (LFL), penalizzata dalla sottoperformance nei suoi due principali mercati, Francia e Germania.



Nell'esercizio conclusosi al 31 marzo 2026, il gruppo di private equity e venture capital con sede a Londra ha comunicato un rendimento totale di 5,3 miliardi di sterline, equivalente al 22% sul patrimonio netto degli azionisti di apertura, in calo rispetto al 25% dell’anno precedente. Il NAV per azione è salito a 3.030 pence da 2.542 pence.



Il Private Equity nel suo complesso ha generato un GIR (gross investment return) di 5,3 miliardi di sterline, pari al 23% sul valore di apertura. Royal Sanders è stato il principale contributore al di fuori di Action.



Il business Action del gruppo ha generato un rendimento lordo sull’investimento (GIR) di 4,5 miliardi di sterline, pari al 25% sul valore di apertura. Il rivenditore discount ha registrato vendite nette di 16 miliardi di euro nel 2025, in crescita del 16% su base annua, con una crescita LFL del 4,9% e un EBITDA operativo di 2,4 miliardi di euro a un margine del 14,8%.



Le vendite LFL di Action sono cresciute del 2,4% dall’inizio dell’anno fino alla settimana conclusasi il 10 maggio, rispetto a un aumento del 6,8% nello stesso periodo dell’anno precedente, con Francia e Germania in sottoperformance a causa di una base di confronto più difficile e di condizioni meteorologiche più fredde.



Gli analisti di Citi hanno affermato che la crescita del 2,4% "implica una crescita nulla su base annua tra le settimane 12 e 19, con una crescita LFL da inizio anno piatta in Francia e Germania."



"Ci aspettiamo che il rallentamento in Germania (20% del totale dei negozi) sia probabilmente il principale punto di attenzione per gli investitori, con la debolezza ciclica della Francia che sembra essersi estesa alla Germania dall’inizio della crisi mediorientale alla fine di marzo", hanno aggiunto.



Il Cda ha raccomandato un dividendo totale di 84,5 pence per azione, in aumento rispetto ai 73,0 pence, e ha annunciato un programma di riacquisto di azioni proprie fino a 750 milioni di sterline da completare entro il 31 dicembre 2026.

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