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Analisi Tecnica: CHF/USD del 13/05/2026

Finanza
Analisi Tecnica: CHF/USD del 13/05/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 13 maggio

Seduta sostanzialmente invariata per il Franco rosso crociato contro USD, che termina gli scambi con una variazione percentuale pari a +0,13%.

Il quadro di medio periodo del Franco svizzero contro Dollaro USA ribadisce l'andamento negativo della curva. Nel breve periodo, invece, si intravede la possibilità di un timido spunto rialzista che incontra la prima area di resistenza a 0,7831. Primo supporto individuato a 0,7785. La presenza di eventuali spunti positivi propendono per un movimento verso l'alto con target 0,7877.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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