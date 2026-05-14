Francoforte: risultato positivo per Rheinmetall AG
(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del produttore di armamenti e componenti per automobili, con una variazione percentuale del 3,35%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al DAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Rheinmetall AG, che fa peggio del mercato di riferimento.
Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per Rheinmetall AG, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 1.133,2 Euro. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 1.176 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 1.107,2.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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