Madrid: andamento sostenuto per ACS

(Teleborsa) - Bene Actividades de Construccion y Servicios , con un rialzo dell'1,89%.



La tendenza ad una settimana della società di costruzioni spagnola è più fiacca rispetto all'andamento dell' Ibex 35 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





La struttura di medio periodo resta connotata positivamente, mentre segnali di contrazione emergono per l'impostazione di breve periodo costretta a confrontarsi con la resistenza individuata a quota 135,8 Euro. Ottimale ancora il ruolo funzionale di supporto offerto da 133,5. Complessivamente il contesto generale potrebbe giustificare una continuazione della fase di consolidamento verso quota 132,2.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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