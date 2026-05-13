Madrid: risultato positivo per ACS
(Teleborsa) - Seduta positiva per Actividades de Construccion y Servicios, che avanza bene del 2,48%.
L'andamento della società di costruzioni spagnola nella settimana, rispetto all'Ibex 35, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di ACS, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 133 Euro. Primo supporto visto a 131,1. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 130,2.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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