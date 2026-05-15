Madrid: performance negativa per ACS

(Teleborsa) - Composto ribasso per Actividades de Construccion y Servicios , in flessione del 2,63% sui valori precedenti.



La tendenza del titolo analizzata su base settimanale mostra un andamento analogo a quello dell' Ibex 35 . Ciò significa che il titolo viene supportato da elementi provenienti dal mercato piuttosto che da notizie legate alla società stessa.





Tecnicamente, la società di costruzioni spagnola è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 135,9 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 132,2. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 139,6.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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