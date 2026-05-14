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Manetti (Intermonte): EGM si è fermato. Necessari interventi strutturali, bene fondo CDP

Finanza
Manetti (Intermonte): EGM si è fermato. Necessari interventi strutturali, bene fondo CDP
(Teleborsa) - "Dopo una forte crescita, nell'ultimo anno e mezzo il mercato EGM si è fermato sia come numero di IPO ma soprattutto c'è stato un numero di delisting estremamente significativo, che ha tolto capitalizzazione dal mercato. Oggi per le PMI raccogliere capitali è più difficile, i volumi di scambio sono scesi di circa il 50% rispetto ai livelli di tre anni fa, e quindi la situazione continua a essere abbastanza problematica". Lo ha detto a Teleborsa Guglielmo Manetti, CEO di Intermonte e Consigliere di AssoNEXT, a margine del convegno di AssoNEXT - l'associazione di riferimento delle PMI italiane quotate - presso la Sala del Mappamondo di Palazzo Montecitorio.


Parlando degli interventi possibili, ha detto che "ci sono dei segnali innanzitutto di sensibilità anche da parte del governo. L'ultima iniziativa del fondo di CDP - privato e pubblico - dovrebbe sicuramente aiutare a riportare liquidità sul mercato. Serve un insieme di interventi strutturali. Sicuramente è necessario avere ricerca e analisi finanziaria perché le aziende siano conosciute dagli investitori. L'ideale è trovare investitori di lungo periodo, perché queste sono aziende che vanno accompagnate nella loro storia. Le evidenze statistiche dimostrano che comunque nel lungo termine sono dei buoni investimenti e danno degli ottimi rendimenti per gli investitori, per cui essere accompagnati nella loro crescita è fondamentale".

Guardando alla situazione attuale di mercato, Manetti ha detto che "è evidente che l'incertezza colpisce innanzitutto gli imprenditori, i quali - nel momento in cui devono trovare meccanismi per raccogliere capitale e guardano alla Borsa - vedono la volatilità e quindi diciamo l'incertezza li frena. Detto questo, l'abbiamo già visto succedere più volte, il mercato italiano è sempre stato caratterizzato da fasi turbolente ma riteniamo che questa possa essere una fase passeggera, e quindi diciamo non siamo così preoccupati sul fatto che il mercato si possa riaprire".
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