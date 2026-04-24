SOMEC, Intermonte SIM alza TP e conferma Buy: margini in espansione, debito quasi azzerato

(Teleborsa) - Intermonte SIM ha alzato il target price su SOMEC , società quotata su Euronext Milan e attiva nella realizzazione di progetti in ambito navale e civile, da 19 a 24,50 euro per azione, confermando il rating Buy dopo i risultati FY25 e un aggiornamento delle stime.



I ricavi 2025 si sono attestati a 370 milioni (-2,1%), riflettendo effetti di timing sui progetti della divisione Horizons e un impatto FX negativo di circa 4 milioni, non un problema di domanda. La qualità degli utili è migliorata: l'EBITDA adjusted ha raggiunto 34,3 milioni (+14%, margin 9,3%, +140bps), il free cash flow 30,4 milioni, mentre il debito netto pre-IFRS16 è crollato da 36,1 a 13,8 milioni. Il backlog è salito a 771 milioni (+3,6%), con ulteriori 95 milioni acquisiti dopo la chiusura dell'esercizio, garantendo visibilità fino al 2033.



Intermonte ha rivisto le stime dei ricavi leggermente al ribasso (400 e 424 milioni nel 2026-27) ma alza significativamente la profittabilità, con l'utile netto adjusted in rialzo del 63% e 57% nei due anni.

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