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New York: giornata depressa per Lumentum Holdings

Migliori e peggiori, In breve
New York: giornata depressa per Lumentum Holdings
Ribasso per la società statunitense che produce prodotti ottici e fotonici, che presenta una flessione del 3,14%.
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