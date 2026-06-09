New York: Lumentum Holdings si muove verso il basso

(Teleborsa) - Ribasso per la società statunitense che produce prodotti ottici e fotonici , che tratta in perdita dell'8,81% sui valori precedenti.



Lo scenario su base settimanale di Lumentum Holdings rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall' S&P-500 . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Lumentum Holdings , con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 783,3 USD. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 881,8. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 750,2.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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