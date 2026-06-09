New York: Lumentum Holdings si muove verso il basso
(Teleborsa) - Ribasso per la società statunitense che produce prodotti ottici e fotonici, che tratta in perdita dell'8,81% sui valori precedenti.
Lo scenario su base settimanale di Lumentum Holdings rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall'S&P-500. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Lumentum Holdings, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 783,3 USD. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 881,8. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 750,2.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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