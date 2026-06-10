New York: in rally Lumentum Holdings

(Teleborsa) - Protagonista la società statunitense che produce prodotti ottici e fotonici , che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 6,23%.



La tendenza ad una settimana di Lumentum Holdings è più fiacca rispetto all'andamento dell' S&P-500 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Analizzando lo scenario di Lumentum Holdings si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 838 USD. Prima resistenza a 895,6. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 803.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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