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Pesante sul mercato di New York Lumentum Holdings

Migliori e peggiori
Pesante sul mercato di New York Lumentum Holdings
(Teleborsa) - Ribasso per la società statunitense che produce prodotti ottici e fotonici, che tratta in perdita del 9,25% sui valori precedenti.

Lo scenario su base settimanale di Lumentum Holdings rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall'S&P-500. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell'area di supporto individuata a quota 763,2 USD. Il movimento positivo di breve è indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista, con possibili tentativi di aggressione dei prezzi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 812,4. E' concreta quindi la possibilità di una continuazione della fase rialzista verso quota 861,5.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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