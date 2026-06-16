New York: seduta difficile per Lumentum Holdings
(Teleborsa) - Ribasso per la società statunitense che produce prodotti ottici e fotonici, che passa di mano in perdita del 9,12%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice S&P-500, evidenzia un rallentamento del trend di Lumentum Holdings rispetto all'indice del basket statunitense, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Tecnicamente, Lumentum Holdings è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 932,7 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 836,1. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 1.029,3.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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