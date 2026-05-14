New York: in calo Lumentum Holdings

(Teleborsa) - Pressione sulla società statunitense che produce prodotti ottici e fotonici , che tratta con una perdita del 3,14%.



Comparando l'andamento del titolo con l' S&P-500 , su base settimanale, si nota che Lumentum Holdings mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +5,62%, rispetto a +1,47% dell' indice del basket statunitense ).





Lo status tecnico di Lumentum Holdings è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 1.018,2 USD, mentre il primo supporto è stimato a 984,4. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 1.052.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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