New York: senza freni Cisco Systems

(Teleborsa) - Brilla Cisco , che passa di mano con un aumento del 14,86%.



Il confronto del titolo con il Nasdaq 100 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa dell' azienda produttrice di apparati di networking rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Allo stato attuale lo scenario di breve di Cisco rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 119,2 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 114,9. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 123,6.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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