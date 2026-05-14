Piazza Affari: brillante l'andamento di Ferragamo

(Teleborsa) - Scambia in profit la maison del lusso , che lievita del 2,12%.



La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del FTSE Italia Mid Cap , ad evidenza del fatto che il movimento di Salvatore Ferragamo subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.





Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista della casa di moda italiana . Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 8,005 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 7,845. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 7,76.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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