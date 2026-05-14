Piazza Affari: risultato positivo per Ferretti

(Teleborsa) - Balza in avanti il costruttore di yacht di lusso , che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,93%.



Il confronto del titolo con il FTSE Italia Mid Cap , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Ferretti rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





La situazione di medio periodo di Ferretti resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 3,823 Euro. Supporto visto a quota 3,753. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 3,893.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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