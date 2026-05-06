Piazza Affari: giornata depressa per Ferretti

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per il costruttore di yacht di lusso , che mostra un decremento del 3,30%.



La tendenza ad una settimana di Ferretti è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Lo scenario di breve periodo di Ferretti evidenzia un declino dei corsi verso area 3,578 Euro con prima area di resistenza vista a 3,738. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 3,524.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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