Piazza Affari: prevalgono le vendite su Ferretti

(Teleborsa) - Pressione sul costruttore di yacht di lusso , che perde terreno, mostrando una discesa del 5,06%.



La tendenza ad una settimana di Ferretti è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 2,983 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 3,235. Il peggioramento di Ferretti è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 2,889.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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