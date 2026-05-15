Piazza Affari: seduta molto difficile per Ferretti
(Teleborsa) - A picco il costruttore di yacht di lusso, che presenta un pessimo -3,94%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE Italia Mid Cap mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Ferretti, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo scenario di breve periodo di Ferretti evidenzia un declino dei corsi verso area 3,313 Euro con prima area di resistenza vista a 3,451. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 3,263.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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