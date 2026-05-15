Piazza Affari: seduta molto difficile per Ferretti

(Teleborsa) - A picco il costruttore di yacht di lusso , che presenta un pessimo -3,94%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE Italia Mid Cap mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Ferretti , che fa peggio del mercato di riferimento.





Lo scenario di breve periodo di Ferretti evidenzia un declino dei corsi verso area 3,313 Euro con prima area di resistenza vista a 3,451. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 3,263.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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