Piazza Affari: movimento negativo per Ferretti
(Teleborsa) - Si muove verso il basso il costruttore di yacht di lusso, con una flessione dell'1,87%.
L'andamento di Ferretti nella settimana, rispetto al FTSE Italia Mid Cap, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Ferretti. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Ferretti evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 3,954 Euro. Primo supporto a 3,846. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 3,81.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```