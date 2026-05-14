Piazza Affari: scambi al rialzo per Stellantis

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della casa automobilistica italo-francese-statunitense , con una variazione percentuale del 3,18%.



Il confronto del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Stellantis rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Tecnicamente la situazione di medio periodo è negativa, mentre segnali rialzisti si intravedono nel breve periodo, grazie alla tenuta dell'area di supporto individuata a quota 6,565 Euro. Lo spunto positivo di breve è indicativo di un cambiamento del trend verso uno scenario rialzista, con la curva che potrebbe spingersi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 6,746. A livello operativo, lo scenario più appropriato potrebbe essere una ripresa rialzista del titolo, con area di resistenza individuata a 6,927.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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