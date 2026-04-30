Piazza Affari: giornata negativa in Borsa per Stellantis
(Teleborsa) - Ribasso per la casa automobilistica italo-francese-statunitense, che tratta in perdita del 7,53% sui valori precedenti.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE MIB, evidenzia un rallentamento del trend di Stellantis rispetto al principale indice della Borsa di Milano, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Stellantis, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 6,429 Euro. Primo supporto visto a 5,893. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 5,653.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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