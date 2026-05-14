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Prezzi consumo Spagna (YoY) in aprile
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14 maggio 2026 - 09.05
Spagna,
Prezzi consumo in aprile su base annuale (YoY) +3,2%
, in calo rispetto al precedente +3,4% (in linea con le stime degli analisti).
(Foto: jorono / Pixabay)
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