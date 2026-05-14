Regno Unito, più alta delle attese la crescita del PIL nel primo trimestre

(Teleborsa) - Stimata al rialzo la crescita dell'economia britannica nel 1° trimestre del 2026. Il PIL del Regno Unito ha evidenziato una salita trimestrale dello 0,6%, dal +0,2% (rivisto da +0,1%) registrato nei tre mesi precedenti. Il dato è in linea con le stime degli analisti.



Secondo i dati dell'ONS (Office for National Statistics), che ha fornito la stima preliminare, la variazione tendenziale è indicata a +1,1%, più alta rispetto alle stime del consensus (+0,8%) e al trimestre precedente (+1,0%).



(Foto: © Chris Dorney / 123RF)

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