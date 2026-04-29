Iberdrola, risultati 1° trimestre in linea con attese

(Teleborsa) - Iberdrola ha chiuso il primo trimestre con un risultato netto di 1,7 miliardi di euro, in linea con il consensus, rispetto ai 2 miliardi dell'anno precedente. I ricavi si sono posizionati attorno ai 12 miliardi dai 12,6 miliardi dell'anno precedente.



L'EBIT risulta pari a 2,6 miliardi dai 3,1 miliardi del 2025, mentre l'EBITDA Rettificato del primo trimestre è pari a 4,1 miliardi di euro, con le Reti come principale motore.



Realizzati investimenti per 14,5 miliardi di euro negli ultimi dodici mesi, due terzi investiti nelle Reti e oltre il 50% nel Regno Unito e negli Stati Uniti. La Regulated Asset Base (RAB) delle Reti cresce dell’8%, raggiungendo circa 53 miliardi di euro, trainata da una crescita a doppia cifra nel Regno Unito.



Indebitamento Finanziario Netto Rettificato pari a 50,3 miliardi di euro, dopo il completamento della transazione in Messico e l’acquisizione delle minoranze in Brasile. La liquidità raggiunge i 21,4 miliardi di euro, con indicatori in miglioramento pienamente coerenti con il rating BBB+.



Per quanto riguarda l'esercizio 2026, la società prevede ora una crescita dell’Utile Netto Rettificato superiore all’8%, escludendo le plusvalenze derivanti dalla rotazione degli asset.







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