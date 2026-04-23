Unidata, EnVent conferma Outperform

(Teleborsa) - EnVent ha pubblicato l’Equity Research Update FY25 su Unidata , operatore italiano TLC. EnVent conferma il rating Outperform con target price invariato a 4,80 euro per azione che implica un potenziale upside del 63% rispetto al prezzo di chiusura del 21 aprile.



Nel 2025 Unidata ha riportato 109,5 milioni di ricavi, +8% YoY, superiori alla guidance. EBITDA Adjusted 29,4 milioni, margine del 26,8% sui ricavi (28,1% nel FY24). EBIT 14,7 milioni, 15,9 milioni nel FY24, riflettendo l’aumento degli investimenti. Utile netto 7 milioni, 8,6 milioni nel FY24. Indebitamento finanziario netto in miglioramento a 37,7 milioni, rispetto a 43,8 milioni a fine 2024, dopo aver effettuato oltre 14 milioni di investimenti. Principali indicatori operativi: rete fibra FTTH 8.500 km, +900 km; clienti diretti 31.095, +13% YoY.



A dicembre 2025, Unidata ha aggiornato le guidelines 2026-28, con target supportati dal contributo di joint ventures e da un riposizionamento strategico da operatore Telco tradizionale a Tech Company, con focus su cloud, smart IoT, datacenter e cybersecurity. Il piano prevede investimenti per 67 milioni, di cui circa un terzo destinato a operazioni di M&A. L’indebitamento finanziario netto è atteso in riduzione di circa 10 milioni a fine piano, sostenuto dalla generazione di cassa operativa a copertura degli investimenti pianificati.



Secondo EnVent, gli investimenti infrastrutturali di Unidata, supportati da un profilo pressoché privo di debito, rafforzano la fiducia in potenziale ulteriore creazione di valore derivante dal ritorno sugli investimenti.

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