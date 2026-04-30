USA, sussidi disoccupazione calano più delle attese a 189 mila unità

(Teleborsa) - Scendono più delle attese le richieste di sussidio alla disoccupazione negli USA. Nella settimana al 25 aprile, i "claims" sono risultati pari a 189 mila unità, in diminuzione di 26.000 unità rispetto alle 215 mila della settimana precedente (rivisto da 214 mila) e inferiore rispetto alle 213 mila unità attese.



La media delle ultime quattro settimane - in base ai dati del Dipartimento del Lavoro americano - si è assestata a 207.500 unità, in calo di 3.500 unità rispetto alla media rivista della settimana precedente (211.000). La media a quattro settimane viene ritenuta un indicatore più accurato dello stato di salute del mercato del lavoro, in quanto appiana le forti oscillazioni osservate settimanalmente.



Infine, nella settimana al 18 aprile, le richieste continuative di sussidio si sono attestate a 1.785.000, in diminuzione di 23.000 dal dato rivisto della settimana scorsa (1.808.000) e sotto le 1.820.000 attese.

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