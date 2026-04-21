Appuntamenti macroeconomici del 21 aprile 2026
I principali numeri dell'economia mondiale, con i dati puntuali e i valori attesi dagli analisti
(Teleborsa) -
Martedì 21/04/2026
08:00 Regno Unito: Richieste sussidi disoccupazione (atteso 21,4K unità; preced. 24,7K unità)
08:00 Regno Unito: Tasso disoccupazione (atteso 5,2%; preced. 5,2%)
11:00 Germania: Indice ZEW (atteso -6,7 punti; preced. -0,5 punti)
14:30 USA: Vendite dettaglio, mensile (atteso 1,4%; preced. 0,6%)
14:30 USA: Vendite dettaglio, annuale (preced. 3,7%)
16:00 USA: Vendita case in corso, mensile (atteso 0%; preced. 1,8%)
16:00 USA: Vendite industria, mensile (preced. 0,3%)
16:00 USA: Scorte industria, mensile (atteso 0,3%; preced. -0,1%)
16:00 USA: Vendita case in corso (preced. 72,1 punti)
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