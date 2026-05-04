Appuntamenti macroeconomici: settimana del 4 maggio 2026
I principali numeri dell'economia mondiale, con i dati puntuali e i valori attesi dagli analisti
(Teleborsa) -
Lunedì 04/05/2026
10:00 Unione Europea: PMI manifatturiero (atteso 52,2 punti; preced. 51,6 punti)
10:30 Unione Europea: Indice Sentix (atteso -20 punti; preced. -19,2 punti)
16:00 USA: Ordini industria, mensile (atteso 0,5%; preced. 0%)
Martedì 05/05/2026
09:00 Spagna: Disoccupazione (atteso -18,6K unità; preced. -22,9K unità)
14:30 USA: Bilancia commerciale (atteso -59 Mld $; preced. -57,3 Mld $)
15:45 USA: PMI servizi (atteso 51,3 punti; preced. 49,8 punti)
15:45 USA: PMI composito (atteso 52 punti; preced. 50,3 punti)
16:00 USA: ISM non manifatturiero (atteso 53,8 punti; preced. 54 punti)
16:00 USA: Vendita case nuove (atteso 1.000 unità; preced. 587K unità)
16:00 USA: Vendita case nuove, mensile (preced. -17,6%)
Mercoledì 06/05/2026
08:45 Francia: Produzione industriale, mensile (atteso 0,5%; preced. -0,7%)
10:00 Unione Europea: PMI servizi (atteso 47,4 punti; preced. 50,2 punti)
10:00 Unione Europea: PMI composito (atteso 48,6 punti; preced. 50,7 punti)
10:00 Italia: Vendite dettaglio, annuale (preced. 1,6%)
10:00 Italia: Vendite dettaglio, mensile (atteso -0,4%; preced. 0%)
11:00 Unione Europea: Prezzi produzione, annuale (preced. -3%)
11:00 Unione Europea: Prezzi produzione, mensile (atteso 3,3%; preced. -0,7%)
13:00 USA: Richieste mutui, settimanale (preced. -1,6%)
14:15 USA: Occupati ADP (atteso 90K unità; preced. 62K unità)
16:30 USA: Scorte petrolio, settimanale (preced. -6,23 Mln barili)
Giovedì 07/05/2026
08:00 Germania: Ordini industria, mensile (atteso 1,1%; preced. 0,9%)
08:45 Francia: Partite correnti (preced. -1,8 Mld Euro)
08:45 Francia: Bilancia commerciale (atteso -5,6 Mld Euro; preced. -5,8 Mld Euro)
11:00 Unione Europea: Vendite dettaglio, annuale (preced. 1,7%)
11:00 Unione Europea: Vendite dettaglio, mensile (atteso -0,3%; preced. -0,2%)
13:30 USA: Challenger licenziamenti (preced. 60,62K unità)
14:30 USA: Produttività, trimestrale (atteso 1%; preced. 1,8%)
14:30 USA: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 203K unità; preced. 189K unità)
14:30 USA: Costo unitario lavoro, trimestrale (atteso 2,5%; preced. 4,4%)
16:00 USA: Spese costruzioni, mensile (atteso 0,4%; preced. -0,3%)
16:30 USA: Stoccaggi gas, settimanale (preced. 79 Mld piedi cubi)
Venerdì 08/05/2026
08:00 Germania: Produzione industriale, mensile (atteso 0,4%; preced. -0,3%)
08:00 Germania: Bilancia commerciale (atteso 18,1 Mld Euro; preced. 19,8 Mld Euro)
09:00 Spagna: Produzione industriale, annuale (preced. -1,1%)
14:30 USA: Tasso disoccupazione (atteso 4,3%; preced. 4,3%)
14:30 USA: Variazione occupati (atteso 73K unità; preced. 178K unità)
16:00 USA: Scorte ingrosso, mensile (atteso 1,4%; preced. 0,8%)
16:00 USA: Vendite ingrosso, mensile (preced. 2,7%)
16:00 USA: Fiducia consumatori Università Michigan (atteso 49,3 punti; preced. 49,8 punti)
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