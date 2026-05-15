Analisi Tecnica: indice S&P 500 del 14/05/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 14 maggio
Balza in avanti il maggiore indice americano, che amplia la performance positiva con un incremento dello 0,77%.
Lo status tecnico dell'S&P 500 è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 7.535,3, mentre il primo supporto è stimato a 7.433. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 7.637,7.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)