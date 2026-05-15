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Analisi Tecnica: indice S&P 500 del 14/05/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice S&P 500 del 14/05/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 14 maggio

Balza in avanti il maggiore indice americano, che amplia la performance positiva con un incremento dello 0,77%.

Lo status tecnico dell'S&P 500 è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 7.535,3, mentre il primo supporto è stimato a 7.433. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 7.637,7.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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