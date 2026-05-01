Milano 30-apr
48.246 0,00%
Nasdaq 30-apr
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Dow Jones 30-apr
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Londra 10:46
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Francoforte 30-apr
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Analisi Tecnica: indice S&P 500 del 30/04/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice S&P 500 del 30/04/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 30 aprile

Nuovo spunto rialzista per il maggiore indice americano, che guadagna bene e porta a casa un +1,02%.

Lo status tecnico dell'S&P 500 è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 7.233,4, mentre il primo supporto è stimato a 7.160,3. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 7.306,4.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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