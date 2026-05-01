Analisi Tecnica: indice S&P 500 del 30/04/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 30 aprile
Nuovo spunto rialzista per il maggiore indice americano, che guadagna bene e porta a casa un +1,02%.
Lo status tecnico dell'S&P 500 è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 7.233,4, mentre il primo supporto è stimato a 7.160,3. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 7.306,4.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)