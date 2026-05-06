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Analisi Tecnica: indice S&P 500 del 5/05/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice S&P 500 del 5/05/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 5 maggio

Punta con decisione al rialzo la performance del maggiore indice americano, con una variazione percentuale dello 0,81%.

Tecnicamente, l'S&P 500 è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 7.300,3, mentre il supporto più immediato si intravede a 7.177. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 7.423,6.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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