Milano 23-giu
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Nasdaq 23-giu
29.347 -3,29%
Dow Jones 23-giu
51.667 -0,09%
Londra 23-giu
10.429 -0,09%
Francoforte 23-giu
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Borsa: Perde molto il Nasdaq-100, in calo del 3,29%

Il Nasdaq-100 chiude a 29.347,27 punti

In breve, Finanza
Borsa: Perde molto il Nasdaq-100, in calo del 3,29%
In forte ribasso l'indice dei titoli tecnologici USA, che mostra una discesa del 3,29% e archivia la seduta a 29.347,27 punti.
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