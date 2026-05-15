Cembre, Banca Akros alza target price del 30% dopo 1° trimestre ben sopra le attese

(Teleborsa) - Banca Akros ha incrementato a 100 euro per azione (dai precedenti 77 euro) il target price su Cembre , società quotata su Euronext STAR Milan e tra i principali produttori europei di connettori elettrici e utensili per la loro installazioni, confermando la raccomandazione "Neutral" sul titolo.



Gli analisti scrivono che i risultati sono stati "ben al di sopra delle aspettative", con l'azienda in grado di migliorare il livello record di redditività raggiunto nel primo trimestre del 2025: "poiché la performance dell'anno precedente era stata influenzata da una combinazione di mix di prodotti e aree geografiche, nonché da proventi una tantum derivanti dalla vendita di rottami di rame, avevamo ipotizzato una stabilizzazione dei margini - si legge nella ricerca - Ciò non si è verificato".



Alla luce della performance di aprile, stimata a circa il 13% (gennaio-aprile in crescita del 13,6%), Banca Akros prevede ora una crescita per l'intero anno del +11%, rispetto al 10% precedentemente stimato. Aumenta inoltre la crescita del fatturato per il 2027 e il 2028 dall'8% al 10%. Ha lasciato invariato il margine EBITDA per il 2026 al 30,5%, ma ha aumentato quelli per il 2027 e il 2028 rispettivamente al 31,5% e al 32,5%, rispetto al 31,3% e al 31,7% precedenti. In sintesi, sta incrementando le previsioni di utile per azione (EPS) per il 2026, il 2027 e il 2028 rispettivamente dell'1%, del 4% e dell'8%.



La leva operativa progressiva dovrebbe essere il risultato sia della crescita dei volumi sia dell'efficienza del nuovo stabilimento di connettori elettrici, operativo dal primo semestre del 2026. Con le nuove previsioni per il 2026, nel periodo aprile-dicembre viene ipotizzata una crescita del 10% e un'espansione del margine di 90 punti base, dal 28,6% al 29,5% (ovvero al netto di una plusvalenza di 1,6 milioni di euro relativa a un immobile).

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