Datalogic, downgrade a Neutral da Intesa: scarsa visibilità su margini fino a 2° semestre

(Teleborsa) - Intesa Sanpaolo ha abbassato a 5,4 euro per azione (dai precedenti 5,7 euro) il target price su Datalogic , società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nei mercati dell'acquisizione automatica dei dati e dell'automazione industriale, tagliando anche la raccomandazione a "Neutral" da "Buy".



Gli analisti fanno notare che, nel primo trimestre del 2026, il margine lordo è aumentato dell'1,4% raggiungendo i 49,5 milioni di euro, ma il margine di profitto si è ridotto di 210 punti base, attestandosi al 41,1%, principalmente a causa dell'aumento dei costi di alcuni componenti elettronici (ad esempio, le memorie, ampiamente presenti nei prodotti) e dei maggiori costi logistici, parzialmente compensati dall'aumento dei volumi.



Le prospettive per il 2026 rimangono complesse a causa di fattori geopolitici e competitivi, con una forte tendenza inflazionistica per i prezzi delle memorie e i costi logistici. Datalogic si dichiara fiduciosa di poter raggiungere una crescita del fatturato mid-single digit nel 2026, qualora la carenza di alcune memorie venisse superata grazie alla validazione di componenti alternativi da utilizzare in produzione. Il management ha inoltre indicato come obiettivo il mantenimento del margine EBITDA in linea con il 2025, grazie ad azioni di recupero in termini di prezzi e costi, volte a compensare l'aumento dei costi delle memorie e della logistica.



In base alle previsioni del management, Intesa Sanpaolo ha confermato le stime per gli esercizi 2026-2027, ma sottolineato che l'efficacia delle azioni di ripresa (come la convalida di memorie alternative, la definizione dei prezzi e la riduzione dei costi) dovrebbe diventare tangibile solo nella seconda metà del 2026.

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