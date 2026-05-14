Datalogic, nel primo trimestre margini sotto pressione: Ebitda in calo del 35,8%

(Teleborsa) - Datalogic , operatore attivo nell'acquisizione automatica dei dati e nell'automazione industriale quotato su Euronext STAR Milan, ha chiuso il primo trimestre 2026 con ricavi a 120,3 milioni di euro (+6,7% a cambi correnti, +11,2% a cambi costanti rispetto ai 112,7 milioni del Q1 2025), trainati dai segmenti Mobile e Scanner Fissi da Banco in Data Capture e da Logistic Automation in Industrial Automation. La crescita è geograficamente diffusa, con l'APAC particolarmente vivace (+23,1%, +32,4% a cambi costanti) e le Americas in ripresa (+5,7%).



Nonostante la crescita dei ricavi, la marginalità risulta sotto pressione: il margine lordo di contribuzione scende al 41,1% (da 43,3%), principalmente per l'aumento dei costi delle memorie elettroniche e dei costi logistici legati alla crisi di Hormuz. L'EBITDA adjusted cala del 35,8% a 4,3 milioni (margine al 3,6% da 6,0%), l'EBIT adjusted è negativo per 3,2 milioni e la perdita netta si attesta a 5,7 milioni, lievemente migliorata rispetto ai 5,9 milioni del Q1 2025. L'IFN cresce a 32,3 milioni da 14,9 milioni a fine 2025.



L'AD Valentina Volta ha dichiarato: "Sulla marginalità si confermano le forti pressioni inflattive sui costi, in particolare per quanto riguarda i prezzi delle memorie, che si stanno rivelando superiori alle previsioni iniziali anche a causa della necessità di garantire la continuità nell'approvvigionamento. La redditività del primo trimestre non può ancora beneficiare dei risultati delle azioni di mitigazione messe in atto, in particolare dell'adeguamento dei prezzi di vendita, i cui effetti saranno visibili principalmente nel secondo semestre. Permane l'obiettivo del Gruppo di mantenere una marginalità in linea con l'esercizio precedente che dipenderà dalla capacità delle azioni di recupero di compensare il crescente aumento dei costi delle memorie e logistici".

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