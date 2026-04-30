Maire, Equita incrementa target price dopo primo trimestre sopra le attese

(Teleborsa) - Equita ha incrementato a 18,5 euro per azione (+9%) il target price su Maire , gruppo quotato su Euronext Milan e attivo nella trasformazione delle risorse naturali, confermando la raccomandazione "Buy" sul titolo dopo che la società ha riportato risultati del primo trimestre superiori alle attese, con EBITDA del 8% sopra le attese, confermando un solido momentum operativo.



A seguito dei risultati, Equita incrementa le stime per l'EBITDA 2026 del +1%, assumendo NEXTCHEM nella parte alta della guidance divisionale. I risultati confermano il trend positivo degli utili, con margini in miglioramento ed execution robusta. La conferma della guidance riduce i timori su rischi esecutivi e inflazione dei costi, in particolare in Medio Oriente, dove l’operatività resta resiliente, mentre la forte raccolta ordini YTD rafforza la visibilità sul backlog.



Nel complesso, i risultati supportano una view positiva sul titolo, grazie a: execution solida E&C; crescita strutturale e in accelerazione di NEXTCHEM; potenziale accelerazione dei progetti al di fuori del Medio Oriente e in verticali strategici (fertilizzanti / petrolchimica); ulteriore opzionalità da nuovi verticali (LNG, riciclo metalli).

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