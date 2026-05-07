Poste Italiane in rally in scia rialzo guidance 2026 e giudizi analisti

Il titolo corre in Borsa con un guadagno del 2,68% a 23,35 euro

(Teleborsa) - Ottima giornata in Borsa per Poste Italiane , che evidenzia una solida performance del +2,68% a 23,35 euro, rispetto ad un'apertura a 23,28 e su un range giornaliero di 22,94-23,49 euro.. Sul fronte dei volumi, gli scambi si attestano a circa 3,08 milioni di titoli trattati, per un controvalore complessivo di oltre 71,7 milioni di EUR distribuiti su 6.805 contratti conclusi, a conferma di un interesse significativo da parte degli operatori.



A sostenere l'ascesa del titolo in Borsa contribuiscono i solidi risultati e la revisione al rialzo della guidance annunciati oggi dal il Gruppo guidato dall'Amministratore Delegato Matteo Matteo Del Fante e dal Direttore Generale Giuseppe Lasco. Indicazioni che sono state accolte molto positivamente dagli analisti.



Bank of America, prevedendo una reazione positiva del mercato ai risultati, ha reiterato un giudizio Buy con prezzo obiettivo di 28,80 euro.



"Consideriamo questi risultati solidi, che probabilmente saranno accolti positivamente dal mercato", ha convenuto Citigroup, confermando una raccomandazione Buy ed un Target Price di 24,40 euro.



Morgan Stanley ha espresso un giudizio equal-weight con TP a 23 euro, considerando il rialzo della guidance in linea con le attese. "Ci aspettiamo una moderata reazione positiva del mercato, - sottolinea la banca d'affari - dato che i risultati superiori alle attese sono incoraggianti e la revisione al rialzo delle previsioni è sostanzialmente in linea con le aspettative".



Kepler Cheuvreux ha mantenuto un giudizio Hold, confermando un Target Price di 22,5 euro. Il broker ha citato "risultati solidi" e la revisione al rialzo della stima di EBIT, indicando che la stima precedente rappresentava certamente previsione "conservativa". Il miglioramento della guidance - ha sottolineato - "è una sorpresa positiva" e per questo si attende "una reazione costruttiva del prezzo delle azioni".



"Visti i risultati del primo trimestre migliori del previsto, soprattutto nei Servizi Finanziari, e la guidance sull'EBIT rettificato rivista al rialzo, ci aspettiamo piccoli incrementi delle stime di consenso sull'utile netto per il 2026-2027", ha evidenziato Goldman Sachs, che al momento non ha una copertura su Poste.







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