Unicredit, Orcel: su Generali quota stabile e nessun piano oltre il 10%

(Teleborsa) - La partecipazione di UniCredit
, in Assicurazioni Generali
resta classificata come investimento finanziario e non sono previsti scenari che portino il gruppo oltre il 10% del capitale. Lo ha dichiarato l’amministratore delegato Andrea Orcel
nel corso della conference call con gli analisti sui risultati trimestrali
.
Orcel ha sottolineato come sia in corso un dialogo rafforzato con il gruppo assicurativo per valutare forme di cooperazione in aree quali asset management, attività assicurative e altri ambiti in grado di generare valore per entrambe le parti.
Il CEO ha ribadito che l’approccio resta orientato allo status quo, ritenuto soddisfacente sia dal punto di vista strategico sia operativo. La partecipazione viene considerata stabile e funzionale a una maggiore stabilizzazione indiretta della posizione del gruppo.
Il top manager ha precisato che la quota azionaria detenuta da UniCredit è pari a circa il 9% in termini di diritti di voto, mentre l’esposizione economica effettiva risulta significativamente inferiore al 2%, livello che il gruppo intende mantenere.
Orcel ha inoltre evidenziato che la partecipazione è contabilizzata a valori di mercato ed è coperta dal rischio di ribasso, contribuendo principalmente attraverso i dividendi distribuiti, attesi nel secondo trimestre.
Il management ha infine ribadito che, allo stato attuale, non vi sono indicazioni che possano portare a un incremento della partecipazione oltre la soglia del 10%.