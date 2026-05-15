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Londra: Airtel Africa scende verso 3,262 sterline

Migliori e peggiori, In breve
Londra: Airtel Africa scende verso 3,262 sterline
Si muove in perdita l'azienda che fornisce servizi di telecomunicazione e di mobile money in Africa, che è in forte flessione, mostrando una perdita dell'8,42% sui valori precedenti.
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